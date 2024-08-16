Россия 14 раз обстреляла Донецкую область: повреждено более 24 домов

РФ повредила более 24 домов за сутки в Донецкой области. Фото: Филашкин

За прошедшие сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, с линии фронта эвакуированы 5876 человек, в том числе 221 ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 16 августа:

Покровский район . В Курахово повреждены 5 домов, еще 1 - в Кураховке. В Селидовской громаде ранены 3 человека.

. В Курахово повреждены 5 домов, еще 1 - в Кураховке. В Селидовской громаде ранены 3 человека. Краматорский район . В Торском Лиманской громады разрушен дом. В Константиновке ранены два человека, повреждены заправка, 2 дома и линия электропередач; также в громаде погиб человек в Николаевке. В Заре Ильиновской громады повреждены 3 объекта.

. В Торском Лиманской громады разрушен дом. В Константиновке ранены два человека, повреждены заправка, 2 дома и линия электропередач; также в громаде погиб человек в Николаевке. В Заре Ильиновской громады повреждены 3 объекта. Бахмутский район. В Верхнекаменском Звановской громады погибли два человека. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 5 нежилых зданий. В Торецке повреждены 8 многоэтажек. Один дом поврежден в Северске, еще один - в Серебрянке.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска продвинулись в Красногоровке на Донетчине.