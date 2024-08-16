Росія 14 разів обстріляла Донецьку область: пошкоджено понад 24 будинки

РФ пошкодила понад 24 будинки за добу в Донецькій області. Фото: Філашкін

Минулої доби росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 5876 осіб, у тому числі 221 дитину. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 16 серпня:

Покровський район . У Кураховому пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Курахівці. У Селидівській громаді поранено 3 людини.

. У Кураховому пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Курахівці. У Селидівській громаді поранено 3 людини. Краматорський район . У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено заправку, 2 будинки й лінію електропередач; також у громаді загинула людина у Миколаївці. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

. У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено заправку, 2 будинки й лінію електропередач; також у громаді загинула людина у Миколаївці. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти. Бахмутський район. У Верхньокам'янському Званівської громади загинули 2 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 5 нежитлових будівель. У Торецьку пошкоджено 8 багатоповерхівок. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 — у Серебрянці.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська просунулися в Красногорівці на Донеччині.