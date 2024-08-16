Россия активизирует атаки на Донетчине в ответ на прорыв ВСУ в Курскую область – Politico

Украинские войска укрепили город Суджа, административный центр Суджанского района Курской области, и продвинулись на несколько километров вглубь российской территории. Об этом пишет американское издание Politico.

ВСУ за минувшие сутки взяли еще шесть населенных пунктов России. В настоящее время Украина контролирует более 80 населенных пунктов Курской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украина контролирует 1152 квадратных километра территории РФ, добавил главком ВСУ Александр Сырский на Ставке Верховного главнокомандующего.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник СБУ, в среду, 14 августа, Украина взяла в плен 102 российских военных в Курской области – это рекордное количество за один день.

Но в то время, как успехи неожиданной Курской операции подняли моральный дух Украины, российские войска наносят ответный удар, захватывая новые территории в Донецкой области.

По словам Ивана Секача, спикера 110-й механизированной бригады ВСУ, которая сейчас дислоцируется в Покровском районе Донецкой области, после того, как Украина начала наступление в Курской области, ситуация на этом участке фронта ухудшилась.

«Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше. И россияне давят», – заявил он.

За последние сутки Россия оккупировала поселок Желанное и село Орловка, продвинулась в городе Красногоровка, поселке Нью-Йорк, селах Николаевка и Журавка на Донетчнине, согласно обновлению, опубликованному проектом DeepState.

Напомним, что ранее армия РФ захватила села Лисичное, Ивановка и Свиридоновка в Донецкой области.