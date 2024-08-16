Росія активізує атаки на Донеччині у відповідь на прорив ЗСУ в Курську область – Politico

Українські війська зміцнили місто Суджа, адміністративний центр Суджанського району Курської області, і просунулися на кілька кілометрів углиб російської території. Про це пише американське видання Politico.

ЗСУ минулої доби взяли ще шість населених пунктів Росії. Наразі Україна контролює понад 80 населених пунктів Курської області, заявив президент України Володимир Зеленський. Україна контролює 1152 квадратні кілометри території РФ, додав головком ЗСУ Олександр Сирський на Ставці Верховного головнокомандувача.

Як розповів виданню високопосадовець СБУ, у середу, 14 серпня, Україна взяла в полон 102 російських військових у Курській області – це рекордна кількість за один день.

Але в той час, як успіхи несподіваної Курської операції підняли моральний дух України, російські війська завдають удару у відповідь, захоплюючи нові території в Донецькій області.

За словами Івана Секача, спікера 110-ї механізованої бригади ЗСУ, яка зараз дислокується в Покровському районі Донецької області, після того, як Україна розпочала наступ у Курській області, ситуація на цій ділянці фронту погіршилася.

«Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше. І росіяни тиснуть», – заявив він.

За останню добу Росія окупувала селище Желанне та село Орлівка, просунулась у місті Красногорівка, селищі Нью-Йорк, селах Миколаївка та Журавка на Донеччині, згідно з оновленням, опублікованим проєктом DeepState.

Нагадаємо, що раніше армія РФ захопила села Лисичне, Іванівка та Свиридонівка у Донецькій області.