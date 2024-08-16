В районе Коренево Курской области разбита еще одна колонна российских военнослужащих — Z-каналы

Российские Z-военкоры Владимир Романов и Платон Маматов утверждают, что под Кореневым «случилось ровно то же самое, что и под Рыльском». Об этом со ссылкой на их публикации пишет издание ASTRA.

Отмечается, что фото и видео последствий удара они не публикуют. Подтверждений данной информации нет.

В ночь с 8 на 9 августа в сети появились кадры с последствиями удара HIMARS по российской колонне под Рыльском в Курской области. ASTRA выяснила, что в подбитой колонне находились военнослужащие как минимум двух войсковых частей — в/ч 13140 (810 бригада морской пехоты, Севастополь) и в/ч 72164 (Ленинградская область). Атака произошла в районе полуночи 9 августа.

ASTRA смогла подтвердить личности двух погибших в колонне — это военнослужащие в/ч 13140 двоюродные братья из Астраханской области — Николай Линьков и Руслан Геляжев. Мать Николая сообщила изданию ASTRA, что тела мужчин доставили 13 августа в Ростовский морг.

По данным на утро 16 августа родственники как минимум троих военнослужащих из в/ч 72164, находившихся в колонне под Рыльском, сообщили в тематических чатах или группах о том, что тела военных также доставили в ростовский морг.

Ранее командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало кадры первых часов наступательной операции ВСУ в Курской области 6 августа.