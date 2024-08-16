У районі Коренєво Курської області розбито ще одну колону російських військовослужбовців — Z-канали

Російські Z-військори Володимир Романов і Платон Маматов стверджують, що під Коренєвим «трапилося те саме, що й під Рильськом». Про це з посиланням на їхні публікації пише видання ASTRA.

Наголошується, що фото та відео наслідків удару вони не публікують. Підтверджень цієї інформації немає.

У ніч із 8 на 9 серпня у мережі з'явилися кадри з наслідками удару HIMARS по російській колоні під Рильськом у Курській області. ASTRA з'ясувала, що в підбитій колоні знаходилися військовослужбовці як мінімум двох військових частин — в/ч 13140 (810 бригада морської піхоти, Севастополь) та в/ч 72164 (Ленінградська область). Атака сталася близько півночі 9 серпня.

ASTRA змогла підтвердити особи двох загиблих у колоні — це військовослужбовці в/ч 13140 двоюрідні брати з Астраханської області Микола Ліньков та Руслан Геляжов. Мати Миколи повідомила виданню ASTRA, що тіла чоловіків доставили 13 серпня до Ростовського моргу.

За даними на ранок 16 серпня родичі щонайменше трьох військовослужбовців із в/ч 72164, які перебували в колоні під Рильськом, повідомили у тематичних чатах або групах про те, що тіла військових також доставили до ростовського моргу.

Раніше командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало кадри перших годин наступальної операції ЗСУ у Курській області 6 серпня.