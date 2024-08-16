Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления

16 августа 2024, 09:11

Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления

Первые часы наступления ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео Первые часы наступления ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео

Командование Десантно-штурмовых войск опубликовало кадры первых часов наступательной операции ВСУ в Курской области 6 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ДШВ.

На этих кадрах можно увидеть разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей, работу авиации и артиллерии, а также пленных российских военных.

«День, вошедший в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции», – заявили в командовании.

Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликованные кадры являются уникальными.

Напомним, что ВСУ уже контролируют 82 населенных пункта в Курской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Курская область
Организации
Всу Армия РФ
Прочее
Война Граница Кадры Наступление ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
23:42
Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными
15:21
В захваченном Донецке погиб местный житель в результате обстрела
14:59
Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе
12:05
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
23:14
Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
все новости
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
11:31
«Ситуация угрожающая»: российская армия находится уже в 10,5 км от Покровска
11:17
В районе Коренево Курской области разбита еще одна колонна российских военнослужащих — Z-каналы
11:11
В Херсоне разоблачена агентурная сеть, работавшая на ФСБ РФ
10:59
Более 1300 оккупантов и 12 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки
10:43
Россия активизирует атаки на Донетчине в ответ на прорыв ВСУ в Курскую область – Politico
10:04
Россия 14 раз обстреляла Донецкую область: повреждено более 24 домов
09:57
САП запросила для главы АМКУ Павла Кириленко арест с залогом в 120 млн гривен
09:44
Ночной обстрел Украины: ПВО сбила все дроны в пяти областях
09:11
Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления
08:44
Армия РФ обстреляла Донецкую область: три человека погибли и пятеро получили ранения
08:40
Российские войска продвинулись в Красногоровке на Донетчине – DeepState
08:04
В Киевской администрации рассказали о ночной атаке дронов на столицу
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
23:42
Главное за день: РФ атакует Часов Яр. Переговоры об обмене пленными
23:22
Ахметов продает свои самолеты — СМИ
22:04
«Кадыровцы» есть среди военных, взятых в плен в Курской области — СБУ
21:08
Еще два человека погибли от российских обстрелов в Донецкой области
20:06
Ратификация Римского статута МУС: что предлагает президент и что это даст украинцам
19:20
Стрельба на Тернопольщине: подробности
все новости
ВИДЕО
Задержанный в Херсоне коллаборант. Фото: СБУ В Херсоне разоблачена агентурная сеть, работавшая на ФСБ РФ
16 августа, 11:11
Первые часы наступления ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления
16 августа, 09:11
В оккупированной Керчи начался пожар после прилёта. Фото: ОГПУ/Telegram В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
16 августа, 07:40
Начальник ГВА Покровска Сергей Добряк. Фото: Новости Донбасса Захватчики почти вплотную подошли к Покровской громаде: начальник ГВА призвал гражданских эвакуироваться
15 августа, 15:57
Генерал-майор ВСУ Эдуард Москалев. Фото: Минобороны Украины Украина создала военную комендатуру в Курской области: ВСУ уже контролируют 82 населенных пункта
15 августа, 15:45
В Мариуполе спел прокремлевский артист Shaman. Фото: ДАН Российский певец Шаман выступил в оккупированном Мариуполе
15 августа, 14:59

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор