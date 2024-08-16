Прорыв границы в Курской области: в ВСУ показали уникальные кадры первых часов наступления

Первые часы наступления ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео

Командование Десантно-штурмовых войск опубликовало кадры первых часов наступательной операции ВСУ в Курской области 6 августа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ДШВ.

На этих кадрах можно увидеть разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей, работу авиации и артиллерии, а также пленных российских военных.

«День, вошедший в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции», – заявили в командовании.

Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликованные кадры являются уникальными.

Напомним, что ВСУ уже контролируют 82 населенных пункта в Курской области.