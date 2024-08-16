Армия РФ дважды обстреляла Курахово: повреждены жилые дома

Российская армия за минувшие сутки, 15 августа, дважды атаковали Кураховскую громаду Донецкой области, в частности, город Курахово попал под обстрел дважды. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«Город Курахово подвергся обстрелам дважды. Днем в зоне поражения оказалась территория частного сектора, повреждены 5 частных жилых домов (окна, кровли, фасады)», — отметил он.



По словам Падуна, россияне в полночь били по окрестностям города.



Кроме того, захватчики в течение суток дважды обстреляли поселок Кураховка из ствольной артиллерии. Произошло попадание во двор частного дома. Повреждены окна, кровля и хозяйственные постройки.



Также вечером состоялся обстрел окрестностей села Анновка и города Горняк.



Ранее мы писали, что за 15 августа российские войска убили трех жителей Донецкой области: двух в Верхнекаменском и одного в Николаевке.