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Армія РФ двічі обстріляла Курахове: пошкоджено житлові будинки

16 серпня 2024, 12:19

Армія РФ двічі обстріляла Курахове: пошкоджено житлові будинки

Російська армія минулої доби, 15 серпня, двічі атакувала Курахівську громаду Донецької області, зокрема, місто Курахове потрапило під обстріл двічі. Внаслідок ударів є пошкодження. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

«Місто Курахове зазнало обстрілів двічі. Вдень у зоні ураження опинилася територія приватного сектору, пошкоджено 5 приватних житлових будинків (вікна, покрівлі, фасади)», — зазначив він.

За словами Падуна, росіяни опівночі били по околицям міста.

Крім того, загарбники протягом доби двічі обстріляли селище Курахівка із ствольної артилерії. Сталося влучення у двір приватного будинку. Пошкоджено вікна, покрівлю та господарські будівлі.

Також увечері відбувся обстріл околиць села Ганівка та міста Гірник.

Раніше ми писали, що за 15 серпня російські війська вбили трьох мешканців Донецької області: двох у Верхньокам'янському та одного у Миколаївці.

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Роман Падун
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Донецька область Курахове

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