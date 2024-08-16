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ЗСУ збільшують зону присутності в Курській області: взяті під контроль нові території – Bild

16 серпня 2024, 12:51

ЗСУ збільшують зону присутності в Курській області: взяті під контроль нові території – Bild

За останні два-три дні зона присутності українських військ у Курській області збільшилась. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке.

На карті, опублікованій Рьопке, блакитним кольором виділені території, які частково або повністю перейшли під контроль ЗСУ за останні два-три дні.

Наступ української армії в Курській області триває. І Росії поки що не вдалося зупинити просування ЗСУ.

Нагадаємо, що тим часом Росія активізує атаки на Донеччині у відповідь на прорив ЗСУ у Курську область.

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