Пограничники атаковали позиции россиян на Харьковском направлении: четверо погибших

Украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям россиян. Фото: скрин с видео

Украинские пограничники нанесли удары по позициям российских оккупантов на Харьковском направлении. В результате этого есть потери в личном составе армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Четыре оккупанта ликвидированы, еще двое — «300»: артиллеристы «Стального кордона» нанесли огневое поражение по российским захватчикам», — говорится в сообщении.



Кроме того, повреждено транспортное средство оккупантов и уничтожены огневые позиции.



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