Пограничники атаковали позиции россиян на Харьковском направлении: четверо погибших

Украинские пограничники нанесли удары по позициям российских оккупантов на Харьковском направлении. В результате этого есть потери в личном составе армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
«Четыре оккупанта ликвидированы, еще двое — «300»: артиллеристы «Стального кордона» нанесли огневое поражение по российским захватчикам», — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждено транспортное средство оккупантов и уничтожены огневые позиции.
Ранее мы писали, что командование Десантно-штурмовых войск опубликовало кадры первых часов наступательной операции ВСУ в Курской области 6 августа.
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