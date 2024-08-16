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Пограничники атаковали позиции россиян на Харьковском направлении: четверо погибших

16 августа 2024, 12:59

Пограничники атаковали позиции россиян на Харьковском направлении: четверо погибших

Украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям россиян. Фото: скрин с видео Украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям россиян. Фото: скрин с видео

Украинские пограничники нанесли удары по позициям российских оккупантов на Харьковском направлении. В результате этого есть потери в личном составе армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Четыре оккупанта ликвидированы, еще двое — «300»: артиллеристы «Стального кордона» нанесли огневое поражение по российским захватчикам», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждено транспортное средство оккупантов и уничтожены огневые позиции.

Ранее мы писали, что командование Десантно-штурмовых войск опубликовало кадры первых часов наступательной операции ВСУ в Курской области 6 августа. 

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