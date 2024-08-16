Прикордонники атакували позиції росіян на Харківському напрямку: четверо загиблих

Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях росіян. Фото: скрін з відео

Українські прикордонники завдали ударів по позиціях російських окупантів на Харківському напрямку. Внаслідок цього є втрати в особовому складі армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Чотири окупанти ліквідовано, ще двоє — «300»: артилеристи «Сталевого кордону» завдали вогневого ураження російським загарбникам», — йдеться у повідомленні.



Крім того, пошкоджено транспортний засіб окупантів та знищено вогневі позиції.



Раніше ми писали, що командування Десантно-штурмових військ опублікувало кадри першої години наступальної операції ЗСУ в Курській області 6 серпня.