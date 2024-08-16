Российские оккупанты разрушили первую в Украине «зеленую школу» на Херсонщине

Оккупанты РФ разрушили первую «зеленую школу» на Херсонщине. Фото: кадр из видео

Сегодня российские оккупанты разрушили первую в Украине и единственную на Херсонщине «зеленую школу», которая была создана на базе школы №21 в Антоновке. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.







«Рашисты атаковали уникальную школу дважды за пол дня, нанеся непоправимый ущерб. Учебное заведение, возведенное при помощи правительства Финляндии, приняло своих первых две сотни учеников в 2016 году. Это было незаурядное событие для всей Украины - "зеленую школу" построили по европейским принципам энергосбережения. В ней была система очистки воздуха - рекуперации, которая установлена на потолке. Внутри помещения - никаких труб и батарей. Тепло обеспечивали солнечные батареи, расположенные на крыше», — написал у себя в телеграмме Мрочко.

Разрушенная россиянами «зеленая школа» в Херсонской области. Фото: кадр из видео

За прошедшие сутки российские военные атаковали в Херсонской области объекты критической и транспортной инфраструктуры, гуманитарный штаб, частное предприятие.



По словам главы Херсонской ОВА, под обстрел также попали жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 10 частных домов.



«Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок», — добавил Прокудин.



Напомним, сегодня в Херсоне сотрудники службы безопасности разоблачили агентурную сеть, которая работала на ФСБ РФ.