Російські окупанти зруйнували першу в Україні «зелену школу» на Херсонщині

Окупанти РФ зруйнували першу «зелену школу» на Херсонщині Фото: кадр із відео

Сьогодні російські окупанти зруйнували першу в Україні та єдину на Херсонщині «зелену школу», яку було створено на базі школи №21 в Антонівці. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.







«Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди. Навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України – "зелену школу" збудували за європейськими принципами енергоощадження. В ній була система очищення повітря – рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення – ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху», — написав у себе в телеграмі Мрочко.

Зруйнована росіянами «зелена школа» у Херсонській області. Фото: кадр із відео

Минулої доби російські військові атакували в Херсонській області об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, гуманітарний штаб, приватне підприємство.



За словами голови Херсонської ОВА, під обстріл також потрапили житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 приватних будинків.



«Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - отримали поранення, з них - 1 дитина», - додав Прокудін.



Нагадаємо, сьогодні у Херсоні співробітники служби безпеки викрили агентурну мережу, яка працювала на ФСБ РФ.