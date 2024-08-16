Западная разведка подтвердила, что РФ перебрасывает срочников в Курскую область

Россия, вероятно, пока не перебрасывает в Курскую область свои самые подготовленные подразделения, которые сейчас воюют в Украине. Об этом рассказали журналистам CNN два источника, близких к западным разведкам. Один из собеседников отметил, что оборона региона, судя по всему, укрепляется в основном неподготовленными срочниками из других российских регионов.

Высокопоставленный американский чиновник сказал журналистам, что Россия направила в Курскую область военных из Калининграда и Ленинградского военного округа.

Из Украины Россия, вероятно, перебросила в Курскую область только несколько тысяч военных, сказали CNN два высокопоставленных американских чиновника.

Собеседники CNN, знакомые с последними разведдаными, полагают, что Украина вряд ли сможет долго удерживать территорию Курской области. Долгосрочное влияние этой операции на ход войны, по их словам, также сложно оценить.

Источник телеканала в европейской разведке и американский чиновник сказали журналистам, что целью операции ВСУ, по всей видимости, стало создание «стратегических дилемм» для Владимира Путина, особенно в части выбора места, куда стоит направлять войска.

Владимир Путин в марте 2022 года говорил, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу». И хотя уже на следующий день после этого заявления Минобороны признало присутствие срочников на фронте, массовой отправки срочников на фронт не было.

Но наступление на Курскую область может кардинально изменить роль срочников в войне с Украиной. На момент прорыва ВСУ российской границы срочники уже несли службу в регионе, в том числе по охране границе. Некоторые из них даже попали в украинский плен.

Напомним, за последние два-три дня зона присутствия украинских войск в Курской области увеличилась.