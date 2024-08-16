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Західна розвідка підтвердила, що РФ перекидає строковиків у Курську область

16 серпня 2024, 16:20

Західна розвідка підтвердила, що РФ перекидає строковиків у Курську область

Росія, ймовірно, поки не перекидає в Курську область найпідготовленіші підрозділи, які зараз воюють в Україні. Про це розповіли журналістам CNN два джерела, близькі до західних розвідок. Один із співрозмовників зазначив, що оборона регіону, зважаючи на все, зміцнюється в основному непідготовленими строковиками з інших російських регіонів.

Високопоставлений американський чиновник сказав журналістам, що Росія направила до Курської області військових з Калінінграда та Ленінградського військового округу.

З України Росія, ймовірно, перекинула в Курську область лише кілька тисяч військових, сказали CNN два високопоставлені американські чиновники.

Співрозмовники CNN, знайомі з останніми розвідданими, вважають, що Україна навряд чи зможе довго утримувати територію Курської області. Довгостроковий вплив цієї операції на перебіг війни також складно оцінити.

Джерело телеканалу в європейській розвідці та американський чиновник сказали журналістам, що метою операції ЗСУ, очевидно, стало створення «стратегічних дилем» для Володимира Путіна, особливо щодо вибору місця, куди варто направляти війська.

Володимир Путін у березні 2022 року говорив, що «у бойових діях не беруть участі і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу». І хоча вже наступного дня після цієї заяви Міноборони визнало присутність строковиків на фронті, масового відправлення строковиків на фронт не було.

Але наступ на Курську область може кардинально змінити роль строковиків у війні з Україною. На момент прориву ЗСУ російського кордону строковикі вже несли службу в регіоні, зокрема з охорони кордону. Деякі навіть потрапили в український полон.

Нагадаємо, за останні два-три дні зона присутності українських військ у Курській області збільшилася.

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