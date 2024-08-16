Получил должность по указу Путина: СБУ сообщила о подозрении главному «тюремщику» оккупированной Донетчины

Начальник «ГУ ФСИН по ДНР» Александр Силаев. Фото: открытые источники

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего правоохранителя, предавшего присягу и перешедшего на сторону РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет об Александре Силаеве. Он по указу Путина добровольно возглавил «Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по ДНР».

До этого полковник внутренней службы возглавлял «Макеевское управление юстиции Минюста ДНР», а затем получил должность «начальника» СИЗО Донецка.

Сейчас предатель в своей должности руководит всеми исправительными учреждениями на оккупированной территории Донецкой области. Мужчина осуществляет административно-распорядительные функции и устанавливает оккупационные порядки в «тюрьмах». В частности, решает вопросы о привлечении приговоренных к принудительным работам и создании «исправительных центров».

С ведома и молчаливого согласия «руководителя» работники колоний пытают заключенных, пытаясь выбить из них свидетельства о сотрудничестве с украинскими военными.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что ранее СБУ сообщила о подозрении оккупационному мэру Енакиево Роману Храменкову.