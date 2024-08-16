Отримав посаду за указом Путіна: СБУ повідомила про підозру головному «тюремнику» окупованої Донеччини

Начальник «ГУ ФСВП по ДНР» Олександр Силаєв. Фото: відкриті джерела

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього правоохоронця, який зрадив присягу і перейшов на бік РФ. Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Йдеться про Олександра Силаєва. Він за указом Путіна добровільно очолив «Головне управління Федеральної служби виконання покарань по ДНР».

До цього полковник внутрішньої служби очолював «Макіївське управління юстиції Мін'юсту ДНР», а згодом отримав посаду «начальника» СІЗО Донецька.

Наразі зрадник на своїй посаді керує всіма виправними установами на окупованій території Донецької області. Чоловік здійснює адміністративно-розпорядчі функції та встановлює окупаційні порядки у «в'язницях». Зокрема, вирішує питання щодо залучення засуджених до примусових робіт та створення «виправних центрів».

З відома та мовчазної згоди «керівника» працівники колоній катують ув'язнених, намагаючись вибити з них свідоцтва про співпрацю з українськими військовими.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила про підозру окупаційному меру Єнакієвого Роману Храменкову.