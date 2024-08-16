РФ вдарила по Торецьку та Сіверську: є жертва та постраждала

Російські окупанти обстріляли Торецьк та Сіверськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, ще одна місцева мешканка постраждала. Про це передає Суспільне Донбас.



За словами спікера прокуратури Донецької області Анастасії Медведєвої, 16 серпня окупанти завдали удару Торецьку.



«Внаслідок ворожої атаки на вулиці загинула місцева мешканка», — зазначив він.



Крім того, за її словами, росіяни вдарили по Сіверську, поранення отримала 73-річна жінка. Медики діагностували мінно-вибухову травму та забійну рану голови.



За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.



Раніше ми писали, що за 15 серпня російські війська вбили трьох мешканців Донецької області: двох у Верхньокам'янському та одного у Миколаївці.