Омбудсмен Украины обратился в ООН по факту очередного видео российских военных с человеческой головой

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный Комитет Красного Креста по факту очередного военного преступления российских солдат.



Поводом обращения стали кадры, на которых российские военные в Белгородской области позируют на камеру с отрезанной головой, вероятно, украинского военнослужащего. Это нарушение международного гуманитарного права.



«Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неминуемой ответственности!», — подчеркнул Лубинец.



Подобные кадры военных преступлений российских оккупантов уже попадали в сеть. Аналогичный случай был придан огласке в июле — когда именно было совершено преступление, неизвестно.