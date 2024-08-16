Российские военные из 155-й отдельной бригады морской пехоты, вероятно, отрезали голову украинскому военному. К такому выводу пришли аналитики DeepState, мониторов видео российских военных.



На одной из записей в сети, морские пехотинцы РФ позируют с отрезанной головой, вероятно, украинского военного. Местом преступления является КПП Колотиловка в Белгородской области РФ. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка Сил обороны прорвать оборону оккупанта.



«Учитывая, что 155-я бригада морской пехоты уже по меньшей мере дважды обновляла свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые "ванюши", которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы», — рассуждают в DeepState.



Подобные кадры военных преступлений российских оккупантов уже попадали в сеть. Аналогичный случай был придан огласке в июле — когда именно было совершено преступление, неизвестно.