Омбудсмен України звернувся до ООН за фактом чергового відео російських військових із людською головою

Український омбудсмен Дмитро Лубинець звернувся до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за фактом чергового воєнного злочину російських солдатів.



Приводом звернення стали кадри, на яких російські військові на Білгородщині позують на камеру з відрізаною головою, ймовірно, українського військовослужбовця. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права.



«Також зауважу, що такі відео ворог використовує, щоб залякати і деморалізувати українців. Однак це лише стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто робить такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності!», — наголосив Лубинець.



Подібні кадри воєнних злочинів російських окупантів уже потрапляли до мережі. Аналогічний випадок був оприлюднений у липні — коли саме було скоєно злочин, невідомо.