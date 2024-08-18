«Потери у россиян немалые»: Силы обороны показали, как наносят удары по оккупантам на Курщине

Украинские военнослужащие проводят операцию в Курской области РФ, уничтожая российских оккупантов. Потери у ВС РФ немалые. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Как отмечается, на видео зафиксирована боевая работа одного из подразделений РХБ защиты Сил поддержки, которые ведут активные боевые действия в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины на Курщине.
«Огнеметные системы «Сеялка-ВМ8» термобарическими ракетами С-8 осуществляют огневое поражение по живой силе и военной технике противника. Потери у россиян немалые», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что украинская авиация уничтожила еще один мост на Курском направлении РФ. В сети появились соответствующие кадры.
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