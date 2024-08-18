«Втрати у росіян чималі»: Сили оборони показали, як завдають ударів по окупантам на Курщині

Українські військовослужбовці проводять операцію у Курській області РФ, знищуючи російських окупантів. Втрати у ЗС РФ чималі. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Як зазначається, на відео зафіксовано бойову роботу одного з підрозділів РХБ захисту Сил підтримки, які ведуть активні бойові дії в складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України на Курщині.
«Вогнеметні системи «Сівалка-ВМ8» термобаричними ракетами С-8 здійснюють вогневе ураження по живій силі та військовій техніці противника. Втрати у росіян чималі», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку. У мережі з'явились відповідні кадри.
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