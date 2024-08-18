Авиация ВС уничтожила еще один мост в Курской области РФ

Украинская авиация уничтожила еще один мост на Курском направлении РФ. В сети появились соответствующие кадры. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



По его словам, авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать российских оккупантов логистических возможностей, это существенно влияет на ход боевых действий.



«Еще раз спасибо летчикам за профессионализм и результат! Вместе — к победе!», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что ВСУ взорвали мост через реку Сейм в Курской области, заявляют российские провоенные медиа. Российские Z-блогеры пишут, что из-за обрушения моста отрезана часть Глушковского района — более 28 населенных пунктов. Теперь эвакуировать жителей этих сел можно только по воде.