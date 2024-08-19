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Российская армия приближается: в ГВА рассказали, сколько у жителей у Покровска осталось времени на эвакуацию

19 августа 2024, 12:31

Российская армия приближается: в ГВА рассказали, сколько у жителей у Покровска осталось времени на эвакуацию

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Фото: Покроквская ГВА Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Фото: Покроквская ГВА

Из города Покровск в Донецкой области, к которому приближается российская армия, увеличились темпы эвакуации – ежедневно выезжает 500-600 человек. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По его словам, уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.

«У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4788 детей, то есть треть еще остается. Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей», – заявил Добряк.

Как отметил начальник Покровской ГВА, учитывая темпы продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию.

«Призываем людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. На сегодняшний день пока в Покровске работает все – все сервисы полностью. То есть и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦПАУ. Пока работает все. Но мы понимаем, что неделю там будет сворачиваться потихоньку», – сказал он.

Напомним, что войска России находятся уже в 10,5 километров от Покровска.

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