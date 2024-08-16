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«Ситуация угрожающая»: российская армия находится уже в 10,5 км от Покровска

16 августа 2024, 11:31

«Ситуация угрожающая»: российская армия находится уже в 10,5 км от Покровска

Российские оккупанты почти вплотную приблизились к городу Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил глава Покровской районной государственной администрации Владимир Замотаев.

По его словам, ситуация с безопасностью в Покровском районе остается очень сложной.

«Продолжаются активные боевые действия, сопровождающиеся постоянными обстрелами громад. Линия фронта динамична и продвигается в сторону Покровского района. Оккупанты в 10,5 км от Покровска. Город Покровск большой по меркам Донецкой области. Поэтому ситуация угрожающая», – рассказал начальник РГА.

Напомним, что начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк призвал местных жителей эвакуироваться.

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