Російська армія наближається: у МВА розповіли, скільки у жителів Покровська залишилося часу на евакуацію

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фото: Покровська МВА

З міста Покровськ на Донеччині, до якого наближається російська армія, збільшилися темпи евакуації – щодня виїжджає 500-600 людей. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За його словами, вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

«Ми мали 13 700 дітей до повномасштабної війни. Нині у громаді залишається ще 4788 дітей, тобто третина ще залишається. Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що ми також матимемо примусове вивезення дітей», – заявив Добряк.

Як зазначив начальник Покровської МВА, враховуючи темпи просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.

«Закликаємо людей виїхати вже, поки це можна ще зробити в спокійному режимі. На сьогодні поки що в Покровську працює все – всі сервіси повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень буде згортатися потихеньку», – сказав він.

Нагадаємо, що війська Росії знаходяться вже за 10,5 кілометрів від Покровська.