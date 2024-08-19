В Константиновке спасатели деблокировали мужчину из поврежденного в результате ДТП автомобиля

Авария в Константиновке. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В Константиновке Донецкой области 18 августа произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента водитель легковушки оказался заблокирован.Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Службу спасения «101» поступила информация от сотрудников скорой медицинской помощи, что на одной из улиц г. Константиновка Краматорского района в результате дорожно-транспортного происшествия был заблокирован водитель в легковом автомобиле Cherry Amulet», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели 41 государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью гидравлического инструмента деблокировали 30-летнего мужчину.



Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.



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