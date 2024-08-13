В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: погибла 12-летняя девочка и один взрослый

В Хмельницкой области перевернулся автобус: погибли девочка и взрослый. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области перевернулся пассажирский автобус с детьми, предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.



«Окончательное количество травмированных устанавливается. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 августа, в 07:45 часов на автодороге Н-03 вблизи с. Вишнополь Староконстантиновской громады. Водитель автобуса "ЛАЗ Лайнер" перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в с. Микуличин Ивано-Франковской области», — объяснили правоохранители.



По предварительным данным, он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.



Всего в автобусе находилось 23 человека, из которых 19 детей, 2 сопровождающих группу взрослых и 2 водителя.



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