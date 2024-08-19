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У Костянтинівці рятувальники деблокували чоловіка з пошкодженого внаслідок ДТП автомобіля

19 серпня 2024, 12:33

У Костянтинівці рятувальники деблокували чоловіка з пошкодженого внаслідок ДТП автомобіля

Аварія у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області Аварія у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області

У Костянтинівці Донецької області 18 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту водій легковика опинився заблокований. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«У Службу порятунку «101» надійшла інформація від співробітників швидкої медичної допомоги, що на одній з вулиць міста Костянтинівка Краматорського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було заблоковано водія у легковому автомобілі Cherry Amulet», — йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники 41 державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою гідравлічного інструменту деблокували 30-річного чоловіка.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус з дітьми, попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий.

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