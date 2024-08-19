У Костянтинівці рятувальники деблокували чоловіка з пошкодженого внаслідок ДТП автомобіля

Аварія у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області

У Костянтинівці Донецької області 18 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок інциденту водій легковика опинився заблокований. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«У Службу порятунку «101» надійшла інформація від співробітників швидкої медичної допомоги, що на одній з вулиць міста Костянтинівка Краматорського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було заблоковано водія у легковому автомобілі Cherry Amulet», — йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники 41 державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою гідравлічного інструменту деблокували 30-річного чоловіка.



Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що на Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус з дітьми, попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий.