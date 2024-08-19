Украинец лёг посреди центрального проспекта в Берлине и погиб из-за наезда автомобиля

В Германии погиб гражданин Украины после наезда автомобиля. Рано утром он лёг посреди центрального проспекта Берлина. Фото: BILD

Около 05:00 в воскресенье, 18 августа, проживавший во Франкфурте-на-Одере 41-летний гражданин Украины лёг на правой полосе столичной улицы Карл-Маркс-аллее. Это центральный проспект восточной части Берлина. Мужчину переехал автомобиль Uber, за рулём была 51-летняя женщина. Об этом сегодня пишет немецкое издание Bild.

Отмечается, что женщина-водитель была настолько шокирована происшествием, что обратилась за медицинской помощью.

«Мужчина уже лежал на дороге, когда водитель переехала его. По имеющейся информации, мужчина был еще жив, когда произошла авария. Он скончался от травм, полученных при наезде автомобиля», — заявили в полиции.

Издание пишет, что неясно, зачем украинец лёг на проспект и как долго был там.

Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Росток задержан 26-летний украинец, подозреваемый в убийстве земляка в приюте для беженцев.