Українець ліг посеред центрального проспекту в Берліні і загинув через наїзд автомобіля

У Німеччині загинув громадянин України після наїзду автомобіля. Рано-вранці він ліг посеред центрального проспекту Берліна. Фото: BILD

Близько 05:00 у неділю, 18 серпня, 41-річний громадянин України, що проживав у Франкфурті-на-Одері, ліг на правій смузі столичної вулиці Карл-Маркс-алеї. Це центральний проспект у східній частині Берліна. Чоловіка переїхав автомобіль Uber, за кермом була 51-річна жінка. Про це пише німецьке видання Bild.

Зазначається, що жінка-водій була настільки шокована подією, що звернулася за медичною допомогою.

«Чоловік уже лежав на дорозі, коли водій переїхав його. За наявною інформацією чоловік був ще живий, коли сталася аварія. Він помер від травм, отриманих під час наїзду автомобіля», — заявили в поліції.

Видання пише, що неясно, навіщо українець ліг на проспект і як довго там був.

Проводиться розслідування.

Раніше повідомлялося, що у німецькому місті Росток затримано 26-річного українця, підозрюваного у вбивстві земляка у притулку для біженців.