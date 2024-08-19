Пограничники нанесли удары по захватчикам на Северском направлении: четверо погибших

Луганский пограничный отряд показал работу на Северском направлении. Фото: ГПСУ

Пограничники бригады «Помста» атакуют позиции российских оккупантов на Северском направлении. В частности, недавно в результате работы были уничтожены четыре захватчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



В ведомстве добавили, что один из оккупантов самостоятельно подорвался на гранате.



«Пограничники сбросами «отработали» по ряду российских укрытий, в которых скрывалась российская пехота», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что украинские пограничники нанесли удары по позициям российских оккупантов на Харьковском направлении. В результате этого есть потери в личном составе армии РФ.