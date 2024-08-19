Прикордонники завдали ударів по загарбникам на Сіверському напрямку: четверо загиблих

Луганський прикордонний загін показав роботу на Сіверському напрямку. Фото: ДПСУ

Прикордонники бригади «Помста» атакують позиції російських окупантів на Сіверському напрямку. Зокрема, нещодавно в результаті роботи ліквідовані чотири загарбники. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



У відомстві додали, що один з окупантів самостійно підірвався на гранаті.



«Прикордонники скидами «відпрацювали» по ряду російських укриттів, в яких ховалася російська піхота», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські прикордонники завдали ударів по позиціях російських окупантів на Харківському напрямку. Внаслідок цього є втрати в особовому складі армії РФ.