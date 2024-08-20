ЗСУ вже контролюють 93 населені пункти в Курській області: просунулися до 35 км

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися у глибину російської оборони від 28 до 35 км. Про це під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влад при президенті України повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські війська взяли під контроль 1263 квадратні кілометри території та 93 населені пункти.

«Наступні дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки», – зазначив Сирський.

Нагадаємо, що ЗСУ майже закрили «котел» у Курській області, всередині залишаються до 3000 російських солдатів.