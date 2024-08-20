ВСУ почти закрыли котел в Курской области, внутри остаются до 3 000 российских солдат — аналитик BILD

ВСУ практические окружили группировку российских войск численностью около 3 000 человек в Курской области России. Карта: BILD

Украина готовится к закрытию котла на реке Сейм в Курской области России. Внутри находится около 3 000 военнослужащих российской армии. Об этом пишет эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

«С 16 августа украинские войска стали взрывать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Это может отрезать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организует понтонные переправы и воздушный мост, а также обороняет оставшийся проход на востоке», — пишет эксперт.

Отмечается, что накануне ВСУ захватили там сёла Снагость и Апанасовка. До реки Сейм и закрытия котла им осталось 5 километров.

По украинским данным, внутри котла остаются от 2 до 3 тысяч российских солдат.

Как сообщает Рёпке, госграница между РФ и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Но россиянам будет трудно обороняться, если ВСУ будут наступать с востока. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. километров до реки Сейм. Там находится хутор Отруба.

«У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны. Но нужно прямо сказать, что это сражение не носит решающий характер. Потому что мы не знаем, как много сил осталось у Украины», — заявил немецкий эксперт.

Напомним, экс-депутат Государственной думы РФ Наталья Нарочницкая в эфире российского «Первого канала» призвала бомбить Курскую область.