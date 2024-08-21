Канцлер Германии опроверг, что Берлин собирается сократить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: BILD

Германия не собирается сокращать поддержку Украины. С такими словами Олаф Шольц выступил в выпуске программы Newstime Spezial на телеканале Sat.1 во вторник, 20 августа. Об этом пишет немецкое издание BILD.

По словам канцлера, поколебать обещания Германии помогать Украине не может «вообще ничего». Канцлер ФРГ заявил, что удивлён разговорами о том, будто Берлин намерен сократить военную помощь Киеву.

Германское правительство запланировало на предстоящий год военную поддержку на 4 млрд евро, отметил глава кабмина. Это больше, чем любая другая страна Европы.

Шольц также напомнил, что, согласно решению стран G7, Украина получит кредит в 50 млрд евро, проценты по которому будут финансироваться за счет доходов от арестованных госактивов РФ. На эти деньги Киев сможет закупить необходимое оружие, добавил политик.

Ранее источники BILD сообщили, что из-за разногласий между Минобороны и Минфином Германии Украина лишилась военной помощи на 3,87 млрд евро в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует в два раза сократить военную помощь Украине в следующем году.