Германия собирается в два раза сократить военную помощь Украине в следующем году

Кабинет министров Германии планирует одобрить бюджет на 2025 год после месяцев споров, надеясь, что сильный экономический подъем поможет ему сократить разрыв в 17 млрд евро между прогнозируемыми расходами и доходами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост оказался медленнее, чем ожидалось, и правительство Германии, как и Великобритании и Франции, изо всех сил пытается закрыть бюджетную дыру.

Бюджет следующего года будет менее щедрым для Украины: правительство сократит военную помощь стране до 4 млрд евро с примерно 8 млрд евро в 2024 году, говорится в проекте бюджета, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Бюджет на 2025 год содержит среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, необходимый для достижения минимальных целей расходов НАТО.

Спустя несколько дней после вторжения России на Украину в 2022 году канцлер Олаф Шольц объявил о Zeitenwende (по-немецки «исторический поворотный момент»), предусматривающем создание специального фонда в размере 100 млрд евро для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентного 2% от валового внутреннего продукта.

В 2028 году в регулярном бюджете будет дефицит в размере 39 млрд евро, а для достижения цели НАТО без специального фонда потребуется 28 млрд евро, сообщили источники в министерстве финансов. По данным источников, в 2026 и 2027 годах будет дефицит финансирования в размере 13 млрд евро.

Напомним, премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия готова отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Киев об этом попросит.