Канцлер Німеччини спростував, що Берлін має намір скоротити підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: BILD

Німеччина не має наміру скорочувати підтримку України. З такими словами Олаф Шольц виступив у випуску програми Newstime Spezial на телеканалі Sat.1 у вівторок, 20 серпня. Про це пише німецьке видання BILD.

За словами канцлера, похитнути обіцянки Німеччини допомагати Україні не може взагалі нічого. Канцлер ФРН заявив, що здивований розмовами про те, що Берлін має намір скоротити військову допомогу Києву.

Німецький уряд запланував на наступний рік військову підтримку на 4 млрд євро, зазначив глава кабміну. Це більше, ніж будь-яка інша країна Європи.

Шольц також нагадав, що, згідно з рішенням країн G7, Україна отримає кредит у 50 млрд євро, відсотки за яким фінансуватимуться за рахунок доходів від заарештованих держактивів РФ. На ці гроші Київ зможе закупити потрібну зброю, додав політик.

Раніше джерела BILD повідомили, що через розбіжності між Міноборони та Мінфіном Німеччини Україна втратила військову допомогу на 3,87 млрд євро цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні наступного року.