За сутки российская армия 66 раз атаковала на Покровском направлении — Генштаб ВСУ

Ориентировочная линия фронта на Торецком направлении обороны/DeepStateMap

Силы обороны в течение минувших суток отразили 24 российских штурма на Торецком направлении в Донецкой области. Об этом сегодня утром сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что армия РФ атаковала возле Нью-Йорка, Нелиповки, Зализного и Торецка.

«Более всего российские войска штурмовали на Покровском направлении, где украинские военные отразили 66 атак противника», — говорится в сообщении.

Всего на восточном фронте Генштаб зафиксировал 133 штурма армии РФ.

Ранее сообщалось, что линия фронта находится уже менее чем в пяти километрах от города Мирноград Донецкой области.