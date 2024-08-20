«Враг продвигается быстрее, чем ожидалось»: до Мирнограда от линии фронта остается менее пяти километров

Линия фронта находится уже менее чем в пяти километрах от города Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил исполняющий обязанности главы Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

По его словам, каждый день Покровская громада и часть самого Покровска находятся под ударами.

«И по частному сектору, и по промзоне. Люди видят, слышат», – сказал Третяк.

Начальник ГВА отметил, что российские войска продвигаются быстрее, чем ожидалось.

«Поэтому мы до конца недели пытаемся сделать максимально в эвакуации людей. Надеюсь, что до конца недели будет уже меньше 10 тысяч (жителей в городе – ред.), но я не могу об этом говорить уверенно», – заявил он.

Напомним, что в Покровской громаде на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.