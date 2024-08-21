За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ

Орієнтовна лінія фронту на Торецькому напрямку оборони/DeepStateMap

Сили оборони протягом минулої доби відобразили 24 російські штурми на Торецькому напрямку на Донеччині. Про це сьогодні вранці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що армія РФ атакувала біля Нью-Йорка, Нелипівки, Залізного та Торецька.

«Найбільше російські війська штурмували на Покровському напрямку, де українські військові відбили 66 атак противника», — йдеться в повідомленні.

Загалом на східному фронті Генштаб зафіксував 133 штурми армії РФ.

Раніше повідомлялося, що лінія фронту знаходиться вже менш як за п'ять кілометрів від міста Мирноград Донецької області.