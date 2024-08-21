За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ

Сили оборони протягом минулої доби відобразили 24 російські штурми на Торецькому напрямку на Донеччині. Про це сьогодні вранці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що армія РФ атакувала біля Нью-Йорка, Нелипівки, Залізного та Торецька.
«Найбільше російські війська штурмували на Покровському напрямку, де українські військові відбили 66 атак противника», — йдеться в повідомленні.
Загалом на східному фронті Генштаб зафіксував 133 штурми армії РФ.
Раніше повідомлялося, що лінія фронту знаходиться вже менш як за п'ять кілометрів від міста Мирноград Донецької області.
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