В Нью-Йорке продолжаются бои, оккупанты продвинулись в пяти населенных пунктах Донетчины — аналитики

Продолжаются бои в Нью-Йорке. Фото: DeepState

Украинские военнослужащие продолжают оборонять Нью-Йорк Донецкой области. Сейчас в этом населенном пункте продолжаются бои. Об этом сообщили в пресс-службе украинского военно-аналитического проекта DeepState.



«Продолжаются бои в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.



Кроме того, специалисты отметили, что российские оккупанты продвинулись в Пивничном, Дружбе, Заветном, а также возле Новогродовки и Григорьевки.



Ранее мы писали, что Минобороны РФ сообщило о том, что один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерация в Донецкой области город Нью-Йорк взят под контроль российскими войсками. При этом, Генштаб ВСУ информацию о захвате Нью-Йорка россиянами не подтверждает.