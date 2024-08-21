У Нью-Йорку тривають бої, окупанти просунулися у п'яти населених пунктах Донеччини — аналітики

Тривають бої у Нью-Йорку. Фото: DeepState

Українські військовослужбовці продовжують боронити Нью-Йорк Донецької області. Нині у цьому населеному пункті тривають бої. Про це повідомили у пресслужбі українського військово-аналітичного проєкту DeepState.



«Продовжуються бої у Нью-Йорку», — йдеться в повідомленні.



Крім того, фахівці зазначили, що російські окупанти просунулися у Північному, Дружбі, Завітному, а також біля Новогродівки та Григорівки.



Раніше ми писали, що Міноборони РФ повідомило про те, що один із найбільших населених пунктів Торецької агломерації в Донецькій області місто Нью-Йорк взято під контроль російськими військами. При цьому Генштаб ЗСУ інформацію про захоплення Нью-Йорка росіянами не підтверджує.