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У Нью-Йорку тривають бої, окупанти просунулися у п'яти населених пунктах Донеччини — аналітики

21 серпня 2024, 09:53

У Нью-Йорку тривають бої, окупанти просунулися у п'яти населених пунктах Донеччини — аналітики

Тривають бої у Нью-Йорку. Фото: DeepState Тривають бої у Нью-Йорку. Фото: DeepState

Українські військовослужбовці продовжують боронити Нью-Йорк Донецької області. Нині у цьому населеному пункті тривають бої. Про це повідомили у пресслужбі українського військово-аналітичного проєкту DeepState.

«Продовжуються бої у Нью-Йорку», — йдеться в повідомленні.

Крім того, фахівці зазначили, що російські окупанти просунулися у Північному, Дружбі, Завітному, а також біля Новогродівки та Григорівки.

Раніше ми писали, що Міноборони РФ повідомило про те, що один із найбільших населених пунктів Торецької агломерації в Донецькій області місто Нью-Йорк взято під контроль російськими військами. При цьому Генштаб ЗСУ інформацію про захоплення Нью-Йорка росіянами не підтверджує.

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