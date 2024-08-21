РФ за сутки атаковала Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: в ОВА показали последствия

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены дома, культовое сооружение и инфраструктурный объект. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По словам главы региона, российские войска обстреляли четыре района Донецкой области:
Покровский район. В Курахово повреждено культовое сооружение и частный дом; в Анновке и Берестках в зоне поражения частный сектор. В Селидовской громаде обстрелян Украинск. Под постоянными обстрелами - Гродовская громада. В Мирнограде разрушено админздание.
Краматорский район. В Редкодубе Лиманской громады повреждено нежилое помещение. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 многоэтажки, магазин и авто.
Бахмутский район. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки, инфраструктурный объект и 2 нежилых здания. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.
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