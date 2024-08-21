РФ за сутки атаковала Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетичу. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены дома, культовое сооружение и инфраструктурный объект. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По словам главы региона, российские войска обстреляли четыре района Донецкой области:



Покровский район. В Курахово повреждено культовое сооружение и частный дом; в Анновке и Берестках в зоне поражения частный сектор. В Селидовской громаде обстрелян Украинск. Под постоянными обстрелами - Гродовская громада. В Мирнограде разрушено админздание.

Краматорский район. В Редкодубе Лиманской громады повреждено нежилое помещение. В Константиновке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 многоэтажки, магазин и авто.





Бахмутский район. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки, инфраструктурный объект и 2 нежилых здания. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.



Ранее мы писали, что в Нью-Йорке продолжаются бои.