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РФ за добу атакувала Покровський, Краматорський та Бахмутський райони: в ОВА показали наслідки

21 серпня 2024, 10:46

РФ за добу атакувала Покровський, Краматорський та Бахмутський райони: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донетичу. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донетичу. Фото: Вадим Філашкін

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, культову споруду та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами глави регіону, російські війська обстріляли чотири райони Донецької області:


Покровський район. У Кураховому пошкоджено культову споруду і приватний будинок; у Ганнівці і Берестках в зоні ураження приватний сектор. У Селидівській громаді обстріляно Українськ. Під постійними обстрілами — Гродівська громада. У Мирнограді зруйновано адмінбудівлю.

Краматорський район. У Рідкодубі Лиманської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 багатоповерхівки, крамницю і авто.



Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку тривають бої.

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Вадим Філашкін
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Донецька область
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Війна

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