В Генштабе ВСУ заявили об атаке по позиции комплекса С-300 в Ростовской области РФ

Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото: Wikipedia

Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. Удар был нанесен по позиции ЗРК С-300 возле Новошахтинска. Об этом сегодня утром сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ», — говорится в сообщении Генштаба.

Там добавили, что по результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается.

Жители Ростовской области выложили видео последствий атаки. Отмечалось, что горит поле после прилета ракеты.

Напомним, Минобороны РФ сегодня утром заявило о сбитии 45 беспилотников над несколькими регионами. Утверждается, что одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью.