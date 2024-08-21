Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Генштабе ВСУ заявили об атаке по позиции комплекса С-300 в Ростовской области РФ

21 августа 2024, 11:25

В Генштабе ВСУ заявили об атаке по позиции комплекса С-300 в Ростовской области РФ

Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото: Wikipedia Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото: Wikipedia

Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. Удар был нанесен по позиции ЗРК С-300 возле Новошахтинска. Об этом сегодня утром сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В ночь на 21 августа подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ», — говорится в сообщении Генштаба.

Там добавили, что по результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается.

Жители Ростовской области выложили видео последствий атаки. Отмечалось, что горит поле после прилета ракеты.

Напомним, Минобороны РФ сегодня утром заявило о сбитии 45 беспилотников над несколькими регионами. Утверждается, что одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Россия Атака ростовская область Всу Генштаб ВСУ С-300

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:45
За сутки российская армия 66 раз атаковала на Покровском направлении — Генштаб ВСУ
23:40
Главное за день: ВСУ готовят «котел» в Курской области. Рада запретила УПЦ МП
23:20
Россияне разместили военную базу на территории уникального заповедника «Каменные могилы» под Мариуполем
22:54
В России суд вынес «приговор» крымчанину, обвиняемому в «подготовке подрыва Аксенова по заказу СБУ»
13:53
В России заявили о взятии под контроль города Нью-Йорк в Донецкой области: Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждает
07:15
Российские войска захватили еще три села в Донецкой области — DeepState
23:25
Главное за день: В Ростовской области 2-е сутки горит нефтебаза. РФ про «сорванное перемирие»
22:10
Боевик «ДНР» Ходаковский снова завил о цензуре
17:29
«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке
16:05
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
08:09
Войска РФ продвинулись в Нелиповке и Нью-Йорке Донецкой области
23:00
Главное за день: Разбит еще один мост в РФ. Росармия продолжае атаковать Донетчину
23:28
Главное за день: Киев и Москва собирались договориться? Ситуация на Донетчине
23:49
Главное за день: Разрушен мост-артерия в России. Удар по ТЦ в Донецке
23:09
В Курскую область отправляют «волонтеров» из оккупации — дайджест ►
22:10
В Донецке за день от обстрелов пострадали 13 человек
17:09
Россия может разместить беженцев из Курской области в Мариуполе. Что планируют оккупанты
13:42
В Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика»: сообщают об обстреле
11:59
В оккупированном Мариуполе жители жалуются на отсутствие экстренной медпомощи
07:40
В Севастополе и Керчи прогремели взрывы, перекрывали Крымский мост
все новости
12:59
Операторы ССО показали, как уничтожают мосты и понтонные переправы в Курской области
11:51
ПВО сбила авиационную ракету и 50 БПЛА — Олещук
11:50
Из-за ситуации в Курской области Кремль готовит россиян к «новой реальности» — СМИ
11:30
РФ пыталась атаковать Киев дронами, ПВО сбила их на подступах к городу
11:25
В Генштабе ВСУ заявили об атаке по позиции комплекса С-300 в Ростовской области РФ
10:51
Российские войска ударили по Курахово из артиллерии и РСЗО «Ураган»: повреждено культовое сооружение и дом
10:46
РФ за сутки атаковала Покровский, Краматорский и Бахмутский районы: в ОВА показали последствия
10:32
На железной дороге в Белгородской области РФ обнаружены взрывные устройства
09:53
В Нью-Йорке продолжаются бои, оккупанты продвинулись в пяти населенных пунктах Донетчины — аналитики
09:45
За сутки российская армия 66 раз атаковала на Покровском направлении — Генштаб ВСУ
09:07
Армия РФ убила одного человека, ранила еще четырех в Донецкой области
08:10
Канцлер Германии опроверг, что Берлин собирается сократить поддержку Украины
07:15
В Москве заявили об уничтожении 10 беспилотников, атаковавших столицу РФ
23:40
Главное за день: ВСУ готовят «котел» в Курской области. Рада запретила УПЦ МП
23:20
Россияне разместили военную базу на территории уникального заповедника «Каменные могилы» под Мариуполем
22:54
В России суд вынес «приговор» крымчанину, обвиняемому в «подготовке подрыва Аксенова по заказу СБУ»
22:13
«Враг продвигается быстрее, чем ожидалось»: до Мирнограда от линии фронта остается менее пяти километров
21:00
Российская армия обстреляла Гродовку в Донецкой области: ранены два человека
19:41
Украина срочно запросила у НАТО тяжелую строительную и инженерную технику для пострадавших областей. Что в списке
18:50
ВСУ уже контролируют 93 населенных пункта в Курской области: продвинулись до 35 км
все новости
ВИДЕО
Украинские военные ликвидируют мосты и понтонные переправы на Курщине. Фото: ССО Операторы ССО показали, как уничтожают мосты и понтонные переправы в Курской области
21 августа, 12:59
Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото: Wikipedia В Генштабе ВСУ заявили об атаке по позиции комплекса С-300 в Ростовской области РФ
21 августа, 11:25
В Москве заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на столицу РФ за всё время. Фото: Defense News В Москве заявили об уничтожении 10 беспилотников, атаковавших столицу РФ
21 августа, 07:15
Обвиняемый в покушении на Аксенова Игорь Корчинский в зале суда. Фото: кадр из видео В России суд вынес «приговор» крымчанину, обвиняемому в «подготовке подрыва Аксенова по заказу СБУ»
20 августа, 22:54
Взрыв в штабе российского батальона «Шторм Z». Фото: кадр из видео Спецоперация «Очерет»: военный РФ взорвал штаб с офицерами «Шторм Z» и перешел на сторону Украины
20 августа, 16:51
Удар по скоплению техники и личного состава войск России на Донетчине. Фото: кадр из видео Украинская авиация авиабомбами ударила по скоплению техники и личного состава армии РФ на Донетчине: в ВСУ показали видео
20 августа, 16:03

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор