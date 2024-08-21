У Генштабі ЗСУ заявили про атаку по позиції комплексу С-300 у Ростовській області РФ

Зенітно-ракетний комплекс С-300. Фото: Wikipedia

Вночі ЗСУ атакували Ростовську область. Удару було завдано по позиції ЗРК С-300 біля Новошахтинська. Про це сьогодні вранці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«У ніч проти 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітно-ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Там додали, що за результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи у певних точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

Жителі Ростовської області виклали відео наслідкив атаки. Наголошувалося, що горить поле після прильоту ракети.

Нагадаємо, Міноборони РФ сьогодні вранці заявило про збиття 45 безпілотників над кількома регіонами. Стверджується, що одинадцять БПЛА знищено над територією Московської області, ще двадцять три БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три — над Калузькою областю і два — над Курською областю.