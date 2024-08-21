Россияне не контролируют Нью-Йорк Донецкой области. Фото: DeepState

Ситуация в Нью-Йорке на Донетчине сложная, но войска РФ не контролируют поселок. Об этом сообщает DeepState.



Отмечается, что в поселке сложилась уникальная ситуация, когда происходит хаос с обеих сторон. В последние дни россияне по определенным маршрутам обходят наблюдательные пункты Сил обороны и пытаются концентрироваться у Нелиповки, «где уже идут мероприятия по ликвидации врага».



«Соответственно складывается ситуация, когда противник не пытается захватить поселок, а просто закрепиться в глубине. С другой стороны пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается. Если получится кацапов вытеснить из Нелиповки, то такая тактика конечно будет иметь смысл. Но пока имеем то, что имеем», — говорится в публикации DeepState.



Также на карте проекта отмечено, что на Торецком направлении войска РФ продвинулись в Пивничном и Дружбе.



На Покровском направлении россияне продвинулись возле Новогродовки и в Заветном.



На Часовярском направлении армия РФ продвинулась в районе Григорьевки.



Ранее мы писали, что в Нью-Йорке продолжаются бои.